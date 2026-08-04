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14:34, 4 августа 2026Экономика

Крупный российский производитель колбас остановил производство

Shopper’s: Московский производитель колбас «Царицыно» остановил производство до 15 октября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Входящий в группу агропромышленных предприятий «Ресурс» крупный производитель колбас «Царицыно» остановил в период 22 июля по 15 октября производство на всех трех площадках в московском регионе, одна из которых находится в столице, для проведения планового капитального ремонта. Об этом со ссылкой на менеджеров двух дистрибьюторов, работающих с компанией, и пресс-службу ГАП «Ресурс» сообщает Shopper’s.

Представитель компании объяснил, что решение «принято для поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии и обеспечения безопасности труда». «Ресурс» купил «Царицыно» в ноябре 2024 года. Производителя пытались продать с 2021 года.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный в комментарии Forbes отметил, что «Царицыно» считается значимым поставщиком для региона, но заместить выпавшие объемы будет несложно из-за серьезной конкуренции.

Между тем источники Shopper’s не исключают, что реальная причина остановки работы связана с финансовыми проблемами головной компании. За последний год контрагенты подали к птицеводческим предприятиям «Ресурса» более 560 исков на 4,8 миллиарда рублей. Из-за этого несколько площадок столкнулись с угрозой банкротства, а производитель мясных изделий «Владимирский стандарт» уже частично или полностью остановил выпуск продукции.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отправил сотрудников в трехнедельный корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа для проведения ремонта и модернизации оборудования.

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