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12:19, 24 июля 2026 (обновлено: 13:03, 24 июля 2026)Авто

Сотрудников «АвтоВАЗа» отправят в отпуск на три недели

Сотрудников «АвтоВАЗа» с 27 июля отправят в трехнедельный корпоративный отпуск
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Руководство «АвтоВАЗа» отправило сотрудников в плановый единый трехнедельный корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

За это время на заводе проведут ремонт, обслуживание и модернизацию технического оборудования и оснастки, а также работы по улучшению условий труда сотрудников.

Важная часть работ связана с подготовкой к запуску производства Lada Azimut. В том числе запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия. На все проекты потратят более 370 миллионов рублей.

Отдельно сообщается, что часть работ будет ориентирована на подготовку к выпуску модели Lada Granta с автоматической трансмиссией, что запланировано на 2027 год.

Три месяца назад «АвтоВАЗ» уже уходил в плановый корпоративный отпуск, который продлился почти две недели — с 1 по 13 мая, хотя в декабря назывались другие сроки — с 4 по 8 мая. Таким образом, общее количество дней отпуска в 2026 году достигнет 34 дней, что больше, чем обязательные по законодательству 28 дней. Из них на рабочие дни придется 22 дня.

Ранее президент концерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что обновленная версия Lada Niva Legend окажется несколько дороже обычной, но незначительно.

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