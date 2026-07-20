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16:07, 20 июля 2026Авто

«АвтоВАЗ» предупредил о подорожании обновленной версии легендарного внедорожника

Обновленная Lada Niva Legend будет стоить для россиян «незначительно» дороже
Марина Аверкина

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«АвтоВАЗ» сообщил о подорожании обновленной версии легендарного внедорожника. Об этом изданию Quto.ru рассказал вице-президент концерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин во время церемонии запуска серийной сборки модернизированной Lada Niva Legend.

«Цена на новую Lada Niva Legend будет выше, но незначительно», — подчеркнул он.

Автомобиль получил более 350 технических доработок. Главным изменением стал новый силовой агрегат объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил. Среди прочих новшеств: водительская подушка безопасности, единый ключ для дверных замков и зажигания, а также оцинкованные элементы кузова.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл детали обновления легендарного автомобиля. Новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, знакомый по модели Niva Travel, собран на базе агрегатов переднеприводных машин Lada. Блок цилиндров, коленчатый вал и поршни взяты от 1.8 EVO, а 8-клапанная головка унифицирована с другими двигателями марки. Тяговые характеристики улучшились: максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра. Удельный расход топлива снизился до 30 процентов в зависимости от режима, средний расход в смешанном цикле уменьшился с 9,9 до 9 литров на 100 километров. Вентиляторы охлаждения перенесены за радиатор в подкапотное пространство, что защищает их от повреждений и обмерзания.

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