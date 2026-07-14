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15:05, 14 июля 2026Авто

«АвтоВАЗ» раскрыл детали обновления легендарной «Нивы»

Lada Niva Legend получила оцинкованный кузов, новый мотор и подушку безопасности
Марина Аверкина

Фото: «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» раскрыл детали обновления легендарного автомобиля — Lada Niva Legend. Машина, которой в этом году исполняется 49 лет, получила новый мотор, подушку безопасности и кузовные детали с оцинковкой. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новый 1,8-литровый 8-клапанный двигатель, знакомый по модели Niva Travel, собран на базе агрегатов переднеприводных машин Lada. Блок цилиндров, коленчатый вал и поршни взяты от 1.8 EVO, а 8-клапанная головка унифицирована с другими двигателями марки.

Тяговые характеристики улучшились: максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра. Удельный расход топлива снизился до 30 процентов в зависимости от режима, средний расход в смешанном цикле уменьшился с 9,9 до 9 литров на 100 километров. Вентиляторы охлаждения перенесены за радиатор в подкапотное пространство, что защищает их от повреждений и обмерзания.

Переднюю подвеску доработали ради лучшей управляемости: стабилизатор поперечной устойчивости перемещен вперед, установлены новые пружины и опоры. Для повышения надежности впервые на этой модели применены детали кузова из двусторонне оцинкованной стали — капот, крыша, панель облицовки радиатора, наружные и внутренние панели задней двери и задка. Усилена также трансмиссия: заменены полуосевые шестерни, сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста и шестерня пятой передачи вторичного вала.

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В автомобиле появилась фронтальная водительская подушка безопасности, встроенная в рулевое колесо. Рулевая колонка теперь регулируется по вертикали, замок зажигания перенесен вправо. Рычаг коробки передач смонтирован через кулису и стал ближе к водителю, а управление раздаточной коробкой — однорычажным.

Шумоизоляцию улучшили цельноформованной обивкой капота, глушителями большего объема и выпускной трубой увеличенного с 42 до 48 миллиметров сечения. Климатическая система дополнена новым бесшумным мотором вентилятора, салонным фильтром и накладкой воздухозаборника на капоте — это внешнее отличие обновленной версии.

Среди других изменений производитель назвал центральный замок, единый ключ для замка зажигания и дверей, а также оригинальные 16-дюймовые двухцветные колесные диски. Всего автомобиль насчитывает более ста новых и 60 модернизированных деталей.

Серийный выпуск обновленной Lada Niva Legend стартует уже 20 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские автопроизводители оказались не готовы взять на работу бельгийца Пьера Леклерка — бывшего дизайнера концерна BMW, создававшего облик моделей X5 и X6. Накануне по указу президента РФ Владимира Путина специалист получил российское гражданство. Но, по словам представителей «АвтоВАЗа», «Москвича», «ГАЗа» и «КамАЗа», сотрудничество с новым россиянином пока ни в одном автоконцерне не рассматривалось.

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