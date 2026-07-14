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12:25, 14 июля 2026Авто

Российские автопроизводители оказались не готовы взять на работу экс-дизайнера BMW

«АвтоВАЗ» и «Москвич» пока не планируют работать с дизайнером BMW, ставшим россиянином
Марина Аверкина

Фото: Wikipedia

Крупнейшие российские автопроизводители оказались не готовы взять на работу бельгийца Пьера Леклерка — бывшего дизайнера концерна BMW, создававшего облик моделей X5 и X6. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Накануне по указу президента РФ Владимира Путина специалист получил российское гражданство. Но, по словам представителей «АвтоВАЗа», «Москвича», «ГАЗа» и «КамАЗа», они не приглашали Леклерка и не знают о его намерении переехать в Россию. Сотрудничество с новым россиянином пока ни в одном автоконцерне не рассматривалось.

Пьер Леклерк начинал свою карьеру в итальянском ателье Zagato, сотрудничавшем с Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin и Lamborghini. Потом работал в американском Ford, а в 2000 году перешел в немецкий концерн BMW и задержался там на 13 лет. Именно он создал экстерьер моделей X5 и X6. Позже специалист ушел в китайский Great Wall Motors, где возглавил подразделение дизайна и руководил разработкой внешности кроссоверов Haval и Wey. В 2017-м Леклерк перешел в южнокорейскую Kia Motors, а потом — в Citroën.

Ранее стало известно, что разработчик дизайна популярных моделей BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство. Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации. В соответствии с законом Леклерк в течение одного года обязан принести присягу гражданина РФ. Без соблюдения процедуры решение о выдаче гражданства будет аннулировано.

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