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05:07, 6 августа 2026 (обновлено: 05:11, 6 августа 2026)Россия

Пушков высмеял слова Вайкуле о защите Латвии от России

Сенатор Пушков высмеял слова Вайкуле о ее готовности воевать с Россией для защиты Латвии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять в руки автомат для войны с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Пушков с иронией ответил на слова Вайкуле о защите Латвии от России. «Латвия спасена», — высмеял сенатор заявление певицы.

Ранее Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами. В ходе беседы Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». «Я возьму автомат», — заявила исполнительница песни «Вернисаж».

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