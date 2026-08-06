В российском городе перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Губернатор Евраев: В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто. Об этом он сообщил на платформе «Макс».

Евраев уточнил, что движение перекрыли из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, меру приняли в целях безопасности. Глава региона добавил, что движение отсутствует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Кроме того, Евраев призвал водителей отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу БПЛА. «Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — заявил он.