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05:19, 6 августа 2026 (обновлено: 05:25, 6 августа 2026)Россия

В российском городе перекрыли движение из-за атаки БПЛА

Губернатор Евраев: В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто. Об этом он сообщил на платформе «Макс».

Евраев уточнил, что движение перекрыли из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, меру приняли в целях безопасности. Глава региона добавил, что движение отсутствует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Кроме того, Евраев призвал водителей отказаться от поездок в этом направлении или выбрать пути объезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу БПЛА. «Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — заявил он.

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