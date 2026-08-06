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04:46, 6 августа 2026 (обновлено: 05:08, 6 августа 2026)Бывший СССР

Зеленскому сделали предупреждение после российских ударов по Киеву

Соскин призвал Зеленского ответить за удары ВС РФ по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин возмутился случившимся и сделал Зеленскому предупреждение. По его мнению, украинского лидера «просто разорвут», если он не будет думать о защите Киева.

«Я такого еще не видел, чтобы нам разнесли столько складов, цехов для логистических центров и все за одну ночь! Это просто катастрофа, позорище для Киева», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный комбинированный удар по важным украинским стратегическим целям. Атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время, уточнили в Минобороны РФ.

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