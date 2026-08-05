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13:05, 5 августа 2026 (обновлено: 13:41, 5 августа 2026)Россия

Армия России уничтожила массированным ударом цели в Киеве

Минобороны: Армия России нанесла мощный массированный удар по украинским целям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по важным украинским стратегическим целям. Атака на Киев и область стала одной из самых мощных за последнее время: по целям работали десятки ракет и беспилотники, сообщили в Минобороны.

По столице Украины работали «Искандеры» и «Цирконы», а также беспилотники. Под удар попали склады и логистические центры в Киеве и области, в том числе «МЛП-Чайка» площадью 100 тысяч квадратных метров, уточнили в оборонном ведомстве. Также поражен логистический центр «Бровары», где хранились беспилотники самолетного типа. В целом же через эти центры в ВСУ шла доставка техники, боеприпасов и беспилотников.

Также уничтожен склад украинского маркетплейса Rozetka. Он был самым большим и автоматизированным на Украине. Восстановлению склад не подлежит.

Кроме того, были атакованы корабли в районе Одессы. Там поражены три сухогруза, отметили в Минобороны.

Известно, что украинские военные не смогли сбить ни одной ракеты России в ходе ночных ударов. На этом фоне боец ВСУ рассказал о беззащитном Киеве. Украинская столица, по его словам, стала прифронтовым городом из-за атак ВС РФ.

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