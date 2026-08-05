Летевшие в Россию самолеты Turkish Airlines приземлились в другой стране

Летевшие в Казань самолеты Turkish Airlines приземлились в Тбилиси

Два самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшие из Турции в Россию, приземлились в другой стране. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на сервис Flightradar24.

Уточняется, что из-за временных ограничений в аэропорту Казани лайнеры из Антальи и Стамбула пришлось перенаправить в грузинский Тбилиси. Кроме того, на шесть часов позже ожидается прибытие самолета из Москвы. На это же время задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Ташкента.

По данным Росавиации, аэропорт российского города не принимал и не отправлял рейсы с 04:00 до 11:45 среды, 5 августа. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 5 августа жители Казани сообщили о громких хлопках, прозвучавших в городе. На территории области был введен режим беспилотной опасности.

