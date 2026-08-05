Назван самый уставший житель России

Самой уставшей россиянкой назвали медсестру из Набережных Челнов, работающую в трех местах

Самым уставшим жителем России назвали медсестру-анестезиста из Набережных Челнов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Группа Мантера», имеющемся в распоряжении редакции.

Женщина потеряла мужа и воспитывает маленького ребенка. Ей приходится работать сразу в трех местах: в кардиореанимации, детской стоматологии и косметологической клинике. Груз ответственности за жизни пациентов и чувство вины перед ребенком из-за частого отсутствия дома приводят к тому, что она сильнее устает.

Двумя другими финалистами стали работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону и многодетная мать из Зеленограда. Мужчина занимается асфальтоукладочными работами, его смены иногда начинаются в четыре утра и заканчиваются к 23:00. Жительница Зеленограда растит троих детей и работает няней, а телевизор в ее доме круглосуточно показывает мультфильм про Лунтика.

Этот проект был создан для того, чтобы обратить внимание людей на их усталость - фактор, который часто оставляют без должного внимания. Усталость копится, а "отдохнуть" редко ставится в приоритет важных дел Элина Кушниренко руководитель направления продвижения и развития «Группы Мантера»

Тестирование на уровень усталости проходило в июле, его провела компания «Группа Мантера». Ответы прислали 9358 человек. Больше всего участников зарегистрировано в Москве — 16,3 процента. Вторую и третью позицию заняли Сочи с 8,7 процента и Санкт-Петербург с 4,3 процента.

Чаще всего на усталость жаловались специалисты по продажам и занятые домашним хозяйством и уходом за детьми — 9,1 и 9 процентов соответственно. Моральное и психологическое истощение в присланных историях встречалось чаще физического — 67 процентов против 33.

Ранее врач Галина Волкова заявила, что постоянная усталость, ощущаемая даже после выходных или отпуска, может указывать на проблемы со здоровьем. По ее словам, если после хорошего сна и правильного питания силы не возвращаются — это повод насторожиться.