Артемий Лебедев пошутил о сперме признанного террористом и экстремистом Дурова

Лебедев назвал кринжовой услугу ЭКО со спермой Дурова с пометкой о том, что он террорист

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пошутил о том, что услуги ЭКО со спермой основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стали продавать с пометкой о его статусе террориста. В выпуске обзора новостей, доступном на платформе VK Видео, он назвал этот факт «кринжовым».

«Что сказать? Паша Дуров теперь — ***-террорист, и его сперма теперь поставляется с маркировкой, что это сперма террориста и экстремиста. Это, конечно, так кринжово, что даже прям прикольно», — сказал Лебедев.

Ранее стало известно, что в клинике «АльтраВита», предлагающей сделать ЭКО со спермой Дурова, все еще доступна эта услуга. Медицинская организация дала свой комментарий после того, как страница с данными о донорском материале предпринимателя пропала с ее страницы.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России основателю Telegram предъявили обвинение в содействии терроризму. По информации следствия, мессенджер не удалял многочисленные группы и каналы, которые использовались для организации преступлений в России.

В декабре 2025 года Дуров пообещал женщинам, которые хотят родить от него ребенка, что оплатит им ЭКО. Предприниматель рассказал, что такая программа запущена в одной из московских клиник.