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12:11, 29 июля 2026 (обновлено: 12:43, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

«Куча ботов, инфоцыган, продажных женщин». Чем известен «Дайвинчик» — бот, из-за которого Дурова обвиняют в содействии терроризму?

«Лента.ру»: Пользователи бота «Дайвинчик» часто жаловались на мошенничество
Маргарита Щигарева

Фото: Albert Gea / Reuters

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Об этом в среду, 29 июля, заявила ФСБ России. Как утверждает ведомство, администрация Telegram не удаляла запрещенную информацию, а также многочисленные каналы, чаты и боты, через которые украинские спецслужбы и экстремистские организации вербовали россиян для диверсий и терактов. В частности, ФСБ сообщила, что спецслужбы противника использовали «Дайвинчик» — популярный среди молодежи Telegram-бот для знакомств. Подробнее о нем — в материале «Ленты.ру».

«Дайвинчик» известен как сервис для быстрых знакомств

Полное название бота в Telegram — «Дайвинчик | Leo — знакомства, общение и новые друзья». Он создан на базе популярного сообщества «Леонардо Дайвинчик», публикующего мемы и другой юмористический контент. По данным СМИ, бот функционирует примерно с 2018 года.

13,6 млн
аккаунтов

пользуются ботом «Дайвинчик»

«Дайвинчик» позволяет в несколько шагов создать анкету для знакомств, запрашивая стандартные для таких сервисов данные: возраст, город, пол, ник, фотографию и описание профиля. СМИ нередко сравнивали его с упрощенной версией ушедшего из России популярного приложения знакомств Tinder.

В «Дайвинчике» пользователю присылают анкеты людей, которых для него подобрал бот: он может поставить лайк или дизлайк, а также написать человеку, который ему понравился. При этом сам пользователь видит, кто поставил «сердечки» его анкете, и может ответить взаимностью и вступить в переписку.

Фото: Софья Назарова / ТАСС

«Дайвинчик» популярен прежде всего у молодых людей. «Основная аудитория — подростки и студенты. Некоторые из них действительно хотят найти пару, но большинство скорее воспринимает "Дайвинчик" как чат-рулетку для моментального общения», — писало о нем издание The Flow.

У молодежи «Дайвинчик» стал своего рода мемом: бот нередко ругают, обвиняя в отсутствии подходящих анкет и трудностях с подбором пары. Кроме того, в соцсетях популярны видео с рассказами пользователей о неудачных свиданиях и странных переписках через бот

«Куча ботов, инфоцыган, продажных женщин и просто поехавшие, которые сидят там безвылазно ради того, чтобы просто сидеть», «Ужасный бот. Контингент просто жесть», «Бот для знакомств, где невозможно познакомиться», «Кроме алкоголиков, быдла и просто мертвых аккаунтов, никого нельзя найти», — такие отрицательные отзывы на бот оставляли пользователи. В то же время некоторые уверяли, что благодаря боту смогли найти себе пару.

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О преступных схемах в «Дайвинчике» предупреждала Мизулина

Пользователи нередко жаловались на засилье мошенников в «Дайвинчике» — в соцсетях даже можно найти инструкции по тому, как распознать злоумышленника в боте.

О том, что сервис используется украинскими злоумышленниками, было известно и ранее — в частности, об этом неоднократно предупреждала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она рассказывала, что злоумышленники под видом обычного пользователя знакомятся с жертвой, просят ее прислать геолокацию, а затем начинают запугивать.

«Вам начинает писать или названивать фейковый сотрудник ФСБ, который угрожает уголовной ответственностью "за помощь ВСУ" и начинает вымогать деньги, требует искать дома ценности, снимать на видео банковские приложения родителей», — писала Мизулина. Она отмечала, что некоторые злоумышленники также пытаются вовлечь собеседников в диверсии.

В последние полгода каждый день я получаю письма от подростков и студентов, которые познакомились с кем-то в боте «Дайвинчик» и стали жертвой мошенничества, домогательств педофилов или были вовлечены в преступление. Кроме того, в ряде последних случаев, когда подростками совершались поджоги или другие преступления, провокаторы находили их и втягивали в преступление именно через этот бот

Екатерина Мизулинаглава Лиги безопасного интернета

Глава ЛБИ заявляла, что на основании жалоб пострадавших организация просила Генпрокуратуру заблокировать бот «Дайвинчик».

О том, что популярный бот для знакомств используется для вовлечения несовершеннолетних в преступления, также сообщал и замдиректора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко.

Чаще всего вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность осуществляется по одной из трех основных схем: шантаж и угрозы, обман либо обещание легкого заработка. Подобные механизмы неоднократно фиксировались, в том числе с использованием чат-ботов для знакомств, включая популярный бесплатный «Дайвинчик»

Сергей Цапенкозамдиректора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Фото: Mike Blake / Reuters

ФСБ задержала 46 россиян, совершивших диверсии и использовавших «Дайвинчик»

ФСБ России заявила, что с июля 2025 года силовики задержали 46 россиян, которые были вовлечены украинскими спецслужбами в противоправную деятельность через «Дайвинчик». Возраст задержанных — от 12 до 22 лет.

В ведомстве пояснили, что спецслужбы Украины под видом девушек вступали в контакт с молодыми людьми и просили прислать геолокацию, а также оплатить подарки, билеты в кино или на концерты по фишинговым ссылкам. Затем злоумышленники связывались с собеседником под видом сотрудников российских правоохранительных органов и угрожали ответственностью. После этого, как добавили в ФСБ, запуганных молодых людей склоняли к преступлениям.

Как рассказали в ФСБ, мошенники сообщали, что деньги поступили на счета вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они пугали своих жертв тем, что переданные координаты ВСУ использовали для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак

Кроме того, в ФСБ напомнили, что «Дайвинчик» внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, поскольку в нем содержится детская порнография и пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как подчеркивается в заявлении ведомства, администрация Telegram не удалила указанную запрещенную информацию, а также многочисленные каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами и террористическими организациями для подготовки терактов и диверсий в России.

Фото: IMAGO / Eventpress Kochan / Globallookpress.com

Дуров проходит по уголовному делу во Франции

Во Франции при этом продолжается расследование против Дурова, связанное с Telegram. «Он [Дуров] по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — заявил в мае прокурор Парижа Лор Бекко. В июле предпринимателя в четвертый раз допросили по этому делу.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже в августе 2024 года. Его обвинили в том, что он причастен к преступлениям, совершаемым через Telegram. 28 августа Дурова отпустили под залог, установив над ним судебный надзор. Ему также на время запрещали покидать территорию Франции.

В деле основателя Telegram значатся обвинения в отказе отвечать на запросы силовиков, соучастии в обороте наркотиков и хранении детской порнографии, соучастии в администрировании платформы, позволяющей проводить незаконные трансакции, а также в мошенничестве

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