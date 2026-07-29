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08:49, 29 июля 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности преступлений россиян после вербовки в «Дайвинчике»

ФСБ: Россияне нападали на силовиков по заданиям спецслужб Украины из «Дайвинчика»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Задержаны 46 российских граждан в возрасте от 12 до 22 лет, которые пользовались Telegram-ботом «Дайвинчик» и совершили преступления по заданиям украинских спецслужб. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Задержанные совершали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджигали объекты транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполняли функции курьеров, доставляя деньги обманутых граждан в криптообменники для «зачисления на контролируемые противником счета», сообщает ведомство.

Задержания стали результатом совместных с МВД и СК России мероприятий и проводились с июля 2025 года в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях.

Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, диверсиях, умышленном уничтожении или повреждении имущества, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Исполнителям преступлений, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Им грозят длительные сроки лишения свободы, резюмируют в ФСБ.

По данным ведомства, спецслужбы Украины массово используют «Дайвинчик», где под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа вовлекают их в диверсионно-террористическую деятельность.

Что такое «Дайвинчик»

«Дайвинчик» («Дайвинчик | Leo – знакомства, общение и новые друзья») — популярный бот для быстрых знакомств в Telegram, позволяющий листать анкеты внутри мессенджера. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 15 миллионов пользователей, среди них преобладают молодежь и подростки.

Веб-адрес бота с 23 декабря 2025 года присутствует в Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В МВД России неоднократно предупреждали о мошеннических преступлениях, совершаемых через «Дайвинчик». На небезопасность сервиса также указывали правоохранительные органы Казахстана и Белоруссии.

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