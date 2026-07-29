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09:41, 29 июля 2026Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» раскрыла секрет идеальной фигуры

Гольфистка Пейдж Спиранак в каждый прием пищи добавляет белок для идеальной фигуры
Мария Винар

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американская гольфистка и блогерша Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim удостоил звания самой красивой спортсменки мира, раскрыла секрет идеальной фигуры. О том, как ей удается поддерживать себя в форме, она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость объяснила, что в каждый прием пищи добавляет белок, делает по 10 тысяч шагов в день и старается не забывать об активной ходьбе во время игры в гольф. Кроме того, спортсменка уделяет внимание силовым тренировкам четыре раза в неделю, а кардио — три раза в неделю.

Фото: @_paige.renee

В то же время Спиранак сопроводила свою публикацию снимком, на котором предстала в топе с леопардовым принтом и синих лосинах. При этом она позировала перед камерами с собранными волосами и без макияжа на лице.

Ранее Пейдж Спиранак устроила фотосессию в откровенном купальнике и вызвала ажиотаж в сети.

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