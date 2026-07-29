Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца. Об этом сообщает Федерация футбола Туниса (FTF) на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Новым главным тренером тунисцев стал Муин Шаабани. 45-летний специалист ранее работал в нескольких африканских клубах.
Сборная Туниса участвовала в чемпионате мира-2026. Она проиграла сборным Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). После поражения в первом матче группового турнира от шведов тренерский пост покинул Сабри Лямуши. Вместо него пришел французский специалист Эрве Ренар, который 4 июля также покинул команду.
Ранее стало известно, что Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Италии. Команду мог возглавить Андреа Пирло, но от его кандидатуры отказались из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией.