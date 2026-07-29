Шаабани стал главным тренером сборной Туниса, это третий наставник команды за два месяца

Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца. Об этом сообщает Федерация футбола Туниса (FTF) на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Новым главным тренером тунисцев стал Муин Шаабани. 45-летний специалист ранее работал в нескольких африканских клубах.

Сборная Туниса участвовала в чемпионате мира-2026. Она проиграла сборным Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). После поражения в первом матче группового турнира от шведов тренерский пост покинул Сабри Лямуши. Вместо него пришел французский специалист Эрве Ренар, который 4 июля также покинул команду.

Ранее стало известно, что Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Италии. Команду мог возглавить Андреа Пирло, но от его кандидатуры отказались из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией.