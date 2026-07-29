Власти Таджикистана отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и длинных бород

Власти Таджикистана опровергли сообщения российских СМИ о запрете хиджаба и длинных бород

Власти Таджикистана отреагировали на сообщения российской прессы о запрете женского хиджаба и длинных бород у мужчин. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на республиканский Комитет по религии.

«Комитет по религии, регулированию национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана опроверг информацию, что в стране на законодательном уровне введен запрет на ношение бород и хиджаба», — говорится в заявлении.

В некоторых из публикаций СМИ, которые оказались недостоверными, утверждалось, что власти Таджикистана по якобы принятому новому закону будут штрафовать бородатых мужчин и женщин в хиджабах, а нарушителям после взыскания штрафа придется каждую неделю отправлять в надзорные органы собственные фото, подтверждающие отсутствие рецидива.

Ранее власти Афганистана ужесточили мусульманский дресс-код для женщин в провинции Герат. Известно, что руководство управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока в Герате выпустило новый стайл-гайд для женщин, в котором написано, что «хиджаб должен быть свободным и неприметным».