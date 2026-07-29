Влияние «замерзшего» рынка труда на первые карьерные шаги молодежи объяснили

Solar Staff: Молодежи становится сложнее начинать карьеру на замерзшем рынке труда

Молодежи становится сложнее начинать карьеру на замерзшем рынке труда. Так влияние текущих условий на первые карьерные шаги россиян объяснил «Ленте.ру» CEO Solar Staff Роман Шинкаренко.

Компании осторожнее открывают новые позиции, дольше выбирают кандидатов и чаще ждут от новичков готовности быстро приносить результат, констатировал эксперт. По данным hh.ru, в июне 2025 года число вакансий для «белых воротничков» сократилось на 25 процентов год к году, а количество активных резюме, наоборот, выросло на 25 процентов.

«Когда рынок труда замедляется, сильнее всего это чувствуют те, кто только начинает свой путь. Компании сегодня реже готовы брать человека "навырост": даже на стартовых позициях они ждут большей самостоятельности, практических навыков и способности быстро показать результат», — объясняет Шинкаренко.

Для начинающих кандидатов входных вакансий становится меньше, конкуренция растет, а работодатели внимательнее смотрят на любые доказательства практики: стажировки, учебные проекты, фриланс-задачи, кейсы, рекомендации и владение рабочими инструментами. Образование уже не всегда компенсирует отсутствие опыта: компании хотят четко видеть, как человек ведет задачу, соблюдает сроки, работает с обратной связью и доводит работу до качественного результата.

В результате часть молодежи начинает смотреть в сторону неформальных заработков: разовых поручений без договора, оплаты «на карту» и сомнительных онлайн-подработок. Такие варианты кажутся доступнее, но в карьерном смысле часто дают мало: после них не остается портфолио, опыта, который можно показать, прозрачной истории дохода и зафиксированных договоренностей.

Ранее владелец кадрового агентства Илья Варакин призвал россиян не менять работу без необходимости в обозримом будущем. Нынешнее охлаждение на рынке труда эксперт связал в первую очередь с высокой стоимостью заемных средств. На этом фоне многие компании стали замораживать проекты и отказываться от части дополнительных затрат. Оптимизация штата стала одним из выходов из кризисной ситуации, пояснил Варакин.