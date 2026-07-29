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12:56, 29 июля 2026Бывший СССР

В Литве нашли туннель из Белоруссии

LRT: В Литве обнаружили туннель из Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Ведущий из Белоруссии туннель нашли на территории Литвы. Об этом пишет LRT.

«Пограничники Литвы обнаружили туннель, ведущий из Белоруссии на территорию страны. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT), он, вероятно, предназначался для незаконного пересечения границы мигрантами», — указано в сообщении.

Отмечается, что обнаружить туннель удалось из-за вибраций грунта, которые образуются при рытье подземного хода.

Ранее стало известно, что литовское правительство планирует требовать от въезжающих россиян осуждать действия РФ на Украине.

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