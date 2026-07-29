Обвиняемый в расправе над девятилетним Пашей хотел откупиться от его матери

Педофил хотел заплатить матери убитого ребенка из Петербурга «за недоразумение»

38-летний Петр Жилкин, который признался в расправе над девятилетним Пашей из Санкт-Петербурга, хотел откупиться от его матери. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, обвиняемый изменил показания в ходе следствия. По словам Жилкина, именно он предложил мальчику интим за деньги и, когда тот согласился, отвез его к своему дому. Там мужчина надругался над ребенком в машине, а затем попытался стереть записи с камер видеонаблюдения, но у него ничего не вышло.

Жилкин утверждает, что в этот момент Паша стал требовать от него до полумиллиона рублей. В ответ мужчина взял скотч и обмотал им ребенка полностью, включая ноги и лицо. В таком виде он собирался отвезти мальчика к матери и предложить ей деньги «за досадное недоразумение», но в пути ребенок перестал дышать. Тогда Жилкин свернул к Симоновскому ручью и сбросил его тело в водоем. После содеянного он отправился на свидание с подругой.

Девятилетний Паша пропал 30 января. Следователи выяснили, что он сел в автомобиль к Петру Жилкину и перестал выходить на связь. Владельца машины задержали в Псковской области, он сознался в расправе над ребенком. В ближайшее время Жилкин предстанет перед судом.