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14:59, 29 июля 2026 (обновлено: 15:32, 29 июля 2026)Мир

Румынский порт «заминировали» через украинский номер

Digi 24: Порт в Румынии эвакуировали после сообщений о минировании
Кристина Козлова (редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Acaro / Wikimedia

Сотрудников порта в румынской Констанце эвакуировали после поступивших Румынской морской администрации двух аудиосообщений с украинского и польского номеров с угрозами о заложенных бомбах. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

«В здании порта и в пассажирском терминале заложено несколько бомб. Они замаскированы под различные предметы, поэтому у вас не будет времени найти их до взрыва. Если вы не хотите пострадать, лучше уходите», — гласили сообщения, отправленные с номеров с префиксами Украины и Польши.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил телеканалу, что аудиосообщения прозвучали на румынском языке и, вероятно, были составлены с помощью искусственного интеллекта. На настоящий момент ведется расследование.

Ранее в Румынии призвали прекратить военную поддержку Киева после инцидента со взрывом морского дрона в порту румынской Констанцы на побережье Черного моря.

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