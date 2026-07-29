Румынский порт «заминировали» через украинский номер

Digi 24: Порт в Румынии эвакуировали после сообщений о минировании

Сотрудников порта в румынской Констанце эвакуировали после поступивших Румынской морской администрации двух аудиосообщений с украинского и польского номеров с угрозами о заложенных бомбах. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

«В здании порта и в пассажирском терминале заложено несколько бомб. Они замаскированы под различные предметы, поэтому у вас не будет времени найти их до взрыва. Если вы не хотите пострадать, лучше уходите», — гласили сообщения, отправленные с номеров с префиксами Украины и Польши.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил телеканалу, что аудиосообщения прозвучали на румынском языке и, вероятно, были составлены с помощью искусственного интеллекта. На настоящий момент ведется расследование.

Ранее в Румынии призвали прекратить военную поддержку Киева после инцидента со взрывом морского дрона в порту румынской Констанцы на побережье Черного моря.