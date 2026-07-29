Стало известно о возможной эксгумации тела избитого ученого РАН

RT: Тело скончавшегося после нападения ученого РАН Зезина могут эксгумировать

Тело известного российского ученого Никиты Зезина, у которого случился инфаркт спустя неделю после избиения в Свердловской области, могут эксгумировать. Об этом пишет RT со ссылкой на источник из окружения ученого.

По словам собеседника, родные ученого тяжело переживают его утрату. Тем не менее они согласны на эксгумацию ради экспертизы. Отмечается, что она может помочь установить связь между побоями, которым Зезин подвергся 13 июля, и инфарктом.

Никита Зезин — глава Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН, которого награждал президент России Владимир Путин. 13 июля он вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал посевы и встретил компанию детей на квадроциклах, завязших в грязи. Ученый позвонил их родителям и пообещал довезти детей до института на УАЗе. Вечером к зданию подъехали четыре джипа, а один из пассажиров ударил ученого по голове. Зезин снял побои и обратился в полицию. Через девять дней у него случился инфаркт.

Сейчас мужчина, который подозревается в нападении на ученого, находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено дело о хулиганстве.

