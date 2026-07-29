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Силовые структуры
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11:59, 29 июля 2026 (обновлено: 12:30, 29 июля 2026)Силовые структуры

Участник нападения на награжденного Путиным ученого РАН оказался в изоляторе

Бизнесмена, задержанного за избиение ученого РАН Зезина, поместили в ИВС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Информационный центр СК России»

Мужчину, которого задержали за избиение известного российского ученого и главы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, отправили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом «Ленте.ру» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанному уже предъявлено обвинение в хулиганстве. Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, завтра суд изберет ему меру пресечения.

Потерпевшим по делу проходит Никита Зезин, которого награждал президент России Владимир Путин. 13 июля ученый вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, когда встретил компанию детей на квадроциклах. Школьники застряли, так что мужчина позвонил их родителям и пообещал довезти детей до института на УАЗе. Вечером к зданию подъехали четыре джипа, а один из пассажиров ударил ученого по голове. Зезин снял побои и обратился в полицию. Через девять дней у него случился инфаркт.

Ранее сообщалось, что напавший на него мужчина — совладелец компании по сбору и обработке сточных вод по имени Александр. Предварительно, его ребенок был среди детей, которых ученый вывез с опытного поля, чтобы передать родителям.

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