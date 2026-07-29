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12:50, 29 июля 2026Ценности

Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей

Покупатели раскритиковали рубашки российского бренда Lime с имитацией грязи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lyuda_every_day

Известный российский бренд Lime начал продавать рубашки с имитацией грязи и нарвался на гнев покупателей. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши @lyuda_every_day, страница которой насчитывает 33,9 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша Людмила записала видео с похода в магазин Lime. Она запечатлела на камеру юбку-шорты и розовую рубашку, на которой присутствовали следы от брызг и грязи. «Я уже думала сказать девочкам, что у них рубашка грязная. А потом смотрю — это такая рубашка», — призналась женщина.

Ролик россиянки набрал 2,8 миллиона просмотров и более 27 тысяч лайков. Пользователи сети оказались недовольны новинкой марки и раскритиковали ее в комментариях. «Ужас на самом деле, а не мода», «Такое ощущение, что это не мода, а ткань бракованная. И они все равно отшили, чтобы не терять надежду ее продать», «Ура, теперь можно носить любимые вещи, которые не отстирываются, потому что это модно!», «Это брак, но сделали вид, что так можно и нужно», «Ужас, надеюсь на это не создадут спрос», — возмущались юзеры.

При этом на сайте бренда отмечается, что данная рубашка изготовлена из хлопкового поплина и дополнена принтом с имитацией брызг на манжетах. Стоимость изделия составляет 5,5 тысячи рублей.

Ранее Lime подвергся критике покупателей из-за размеров одежды.

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