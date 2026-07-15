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19:09, 15 июля 2026Ценности

Россиянка примерила корсет известного бренда и вызвала возмущение в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @helmaerka

Россиянка Елена Крупник с никнеймом @helmaerka примерила корсет известного отечественного бренда Lime и вызвала возмущение в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что похудела на 10 килограммов и отправилась на распродажу в магазин. Перед камерой она надела указанный предмет гардероба размера L, который оказался велик в груди и чрезмерно сжимал тело в области талии. У автора ролика стали торчать живот и бока.

Зрители также рассказали, что им сложно ориентироваться в современных размерах одежды и трудно приобрести вещи в магазинах. «В Zara бы вы со свистом влетели в M. Никому не верьте, что вы XL», «Я полная девушка, покупаю одежду в США, благо есть возможность, а то бы, наверное, ходила в шторе», «Примеряла платье, и у меня началась клаустрофобия», «У них всегда одежда маломерила», «Какой-то пипец стал с размерами, да», — заявили юзеры.

В мае пользовательница с никнеймом @kseniachivkina показала цены на одежду российского бренда 12 Storeez и вызвала споры в сети.

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