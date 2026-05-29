Девушка показала цены на одежду российского бренда и вызвала споры в сети

Пользовательница с никнеймом @kseniachivkina показала цены на одежду российского бренда 12 Storeez и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка посетила магазин указанной марки и продемонстрировала этикетки на изделиях. Так, стоимость коралловой юбки из вискозы и полиамида составила 24 тысячи рублей, ментолового платья из вискозы — 22 тысячи рублей, розового платья из шелка и вискозы — 39 тысяч рублей, шелкового платья-комбинации — 32 тысячи рублей, шелковой блузки и комбинезона с шортами — 25 тысяч рублей.

«12 Storeez, вы для кого все это продаете?» — возмутилась автор поста.

Видео набрало 752 тысячи просмотров. Часть зрителей разделили эмоции девушки: «Каждая тряпка как ежемесячный взнос за ипотеку», «Абсолютно дурацкая тряпка себестоимостью 300 рублей. Как шьющий человек, знаю, о чем говорю. Ни кроя, ни качества материала», «Как байер, открою страшную тайну: китайский ширпотреб. Почти все бренды отшивает Китай, эта блузка стоит 500-600 рублей, а у них — 25 тысяч. Шикарно же».

Другие юзеры поддержали марку. «Бренд с очень-очень хорошим качеством, шовчик к шовчику, ткань невероятно приятная. Да и в целом спросите у дома Gucci, как они продают», «Далеко не все могут позволить себе такие цены, так всегда было. А из-за того, что не могут купить, начинают [эмодзи фекалий]», «Любимый бренд и качество», — отметили они.

В августе 2025 года глава 12 Storeez Иван Хохлов ответил на возмущения ценами российского бренда.