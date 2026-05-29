Для российского IT-предпринимателя запросили наказание по резонансному делу

Обвинение потребовало 4 года и штраф в 800 тысяч для IT-предпринимателя Ускова

В Марий Эл государственное обвинение запросило четыре года колонии и штраф в 800 тысяч рублей для российского предпринимателя и основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, приговор по резонансному делу о мошенничестве с приобретением земельных участков на 20,5 миллиона рублей для IT-деревни вынесут 5 июня. В то же время предприниматель заявлял, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. Он подчеркивал, что всегда вел бизнес честно.

22 августа 2025 года Усков был отправлен под домашний арест. Позже в апелляции защита предпринимателя добилась смягчения меры пресечения.

