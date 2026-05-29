Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 29 мая 2026Силовые структуры

Для российского IT-предпринимателя запросили наказание по резонансному делу

Обвинение потребовало 4 года и штраф в 800 тысяч для IT-предпринимателя Ускова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Марий Эл государственное обвинение запросило четыре года колонии и штраф в 800 тысяч рублей для российского предпринимателя и основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, приговор по резонансному делу о мошенничестве с приобретением земельных участков на 20,5 миллиона рублей для IT-деревни вынесут 5 июня. В то же время предприниматель заявлял, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. Он подчеркивал, что всегда вел бизнес честно.

22 августа 2025 года Усков был отправлен под домашний арест. Позже в апелляции защита предпринимателя добилась смягчения меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    В ЕС назвали ожидаемый заработок от нового налога

    Путин провел параллели между Украиной и Арменией

    Путин предположил причину инцидента с БПЛА в Румынии

    Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию нового премьера

    Путин объяснил реакцию ЕС на упавший в Румынии дрон

    Президент Лукашенко обрушился с критикой ставок утилизационных сборов в ЕАЭС

    Названа общая уязвимость России и Казахстана

    Путин «заговорился» с Лукашенко

    Мужчина сбежал из автозака и попал под поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok