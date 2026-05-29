Бывшая стюардесса суперъяхты раскрыла размер чаевых от миллиардеров

Бывшая стюардесса суперъяхты Раисса Беллини из Майами, США, раскрыла размер чаевых. Материал приводит The Sun.
Беллини пять лет трудилась на роскошных судах, обслуживая миллиардеров, знаменитостей и влиятельных бизнесменов, совершающих круизы по Средиземному морю. Она работала в сезон с апреля по октябрь в Италии, Греции, Турции и Испании. По словам 37-летней американки, ее удивляло, с какой легкостью богачи тратили огромные суммы денег, хвастаясь друг перед другом.
«Одна чартерная группа дала чаевые в размере 26,5 тысячи фунтов стерлингов [примерно 2,5 миллиона рублей] всего за несколько дней на борту. (...) Другой гость за выходные оставил сумму, которая больше, чем большинство людей зарабатывают за несколько месяцев», — рассказала она.
При этом Беллини заявила, что на нее и ее коллег оказывалось сильное давление. Им приходилось работать по 18 часов в день, чтобы постоянно развлекать гостей и обеспечивать им комфорт, и только щедрое вознаграждение от клиентов перекрывало подобные минусы.
«Ты всегда в тонусе. Ты улыбаешься, как бы ни устала, потому что в конце рейса все думают только о том, сколько оставят чаевых», — указала экс-стюардесса.
Также американка добавила, что годы работы среди сверхбогатых людей изменили ее взгляд на финансы. По ее словам, деньги не меняют людей, а раскрывают их истинную суть.
