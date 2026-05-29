19:28, 29 мая 2026

Бывшая стюардесса суперъяхты раскрыла размер чаевых от миллиардеров

Карина Черных

Фото: Aerial-motion / Shutterstock / Fotodom

Бывшая стюардесса суперъяхты Раисса Беллини из Майами, США, раскрыла размер чаевых. Материал приводит The Sun.

Беллини пять лет трудилась на роскошных судах, обслуживая миллиардеров, знаменитостей и влиятельных бизнесменов, совершающих круизы по Средиземному морю. Она работала в сезон с апреля по октябрь в Италии, Греции, Турции и Испании. По словам 37-летней американки, ее удивляло, с какой легкостью богачи тратили огромные суммы денег, хвастаясь друг перед другом.

«Одна чартерная группа дала чаевые в размере 26,5 тысячи фунтов стерлингов [примерно 2,5 миллиона рублей] всего за несколько дней на борту. (...) Другой гость за выходные оставил сумму, которая больше, чем большинство людей зарабатывают за несколько месяцев», — рассказала она.

При этом Беллини заявила, что на нее и ее коллег оказывалось сильное давление. Им приходилось работать по 18 часов в день, чтобы постоянно развлекать гостей и обеспечивать им комфорт, и только щедрое вознаграждение от клиентов перекрывало подобные минусы.

«Ты всегда в тонусе. Ты улыбаешься, как бы ни устала, потому что в конце рейса все думают только о том, сколько оставят чаевых», — указала экс-стюардесса.

Также американка добавила, что годы работы среди сверхбогатых людей изменили ее взгляд на финансы. По ее словам, деньги не меняют людей, а раскрывают их истинную суть.

В декабре 2023 года российский бизнесмен Роман Абрамович удивил официантов ресторана многотысячной суммой чаевых.

