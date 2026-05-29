Россия
20:15, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали ставшее точкой кипения в отношениях с ЕАЭС действие Еревана

Чепа: Ереван будет вынужден изменить отношения не только с РФ, но и со всеми членами ЕАЭС
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Действия Армении приведут к тому, что Ереван будет вынужден изменить договорные отношения не только с Россией, но и с другими участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал ставшее точкой кипения в отношениях с ЕАЭС действие страны бывшего СССР.

«Когда Пашинян крайний раз приезжал в Москву, [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] ему сказал, что не удастся усидеть на двух стульях. После этого Армения провела у себя большой саммит, куда даже пригласили [президента Украины Владимира] Зеленского. Это было, наверное, заключительной точкой», — заявил Чепа.

Сегодняшние их действия явно приведут к тому, что мы вынуждено поменяем условия многих наших договоров. Также Армения вынуждена будет изменить свои договорные отношения и с другими участниками ЕАЭС

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Депутат добавил, что страны-участницы ЕАЭС оттягивали разговор о проведении референдума в Армении о членстве страны в организации. Он допустил, что его следовало поднять раньше.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении. В пример российский лидер привел гармонизацию законодательства в соответствии с нормами ЕАЭС и ЕС. Например, фитосанитарные нормы в объединениях совершенно разные: в ЕАЭС они гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

29 мая стало известно, что лидеры стран-участниц ЕАЭС направили Еревану совместное заявление. В документе сказано, что государства объединения выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции Армении.

С начала 2026 года отношения России и Армении претерпевают кризис. Его причиной стало сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) в 2025 году, заморозка членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024-м, а также визит Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Москва не раз обращалась к Еревану с призывом как можно скорее определиться между членством в ЕС и в ЕАЭС.

