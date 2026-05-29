Бывший СССР
19:00, 29 мая 2026

Путин провел параллели между Украиной и Арменией

Путин: Кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас во власти, на вас лежит ответственность за принятие решения (...) Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», — сообщил президент.

В пример российский лидер привел гармонизацию законодательства в соответствии с нормами ЕАЭС и ЕС. Например, фитосанитарные нормы в объединениях совершенно разные: в ЕАЭС они гораздо более жесткие, чем в Евросоюзе.

Путин также подчеркнул, что российский и армянский народы связывают узы дружбы и особые отношения на протяжении веков.

Ранее лидеры стран-участниц ЕАЭС направили Еревану совместное заявление. В документе сказано, что государства объединения выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции Армении.

