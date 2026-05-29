19:47, 29 мая 2026Бывший СССР

Путин ответил на угрозы Литвы словами «есть все средства сровнять с землей»

Путин заявил, что у РФ есть средства сровнять с землей тех, кто угрожает России
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У России есть средства сровнять с землей тех, кто угрожает стране. Об этом журналистам в Астане заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. «У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — добавил дипломат.

«У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», — ответил Путин на вопрос об этом заявлении.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович осудил заявление Будриса. Он отметил, что прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области.

