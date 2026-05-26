Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:03, 26 мая 2026Бывший СССР

В Литве высказался о нападении на Калининград

Министр Будрис: Призыв атаковать Калининград показывает настрой Прибалтики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Идея атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Об этом рассказал в интервью LRT автор инициативы, глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил он.

По словам министра, проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде». Прибалтика должна проецировать эту уверенность, чтобы Запад видел «не только кошмарные сценарии».

Ранее сообщалось, что маниакальная «антироссийскость» мешает странам Прибалтики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «антирусскость» не красит прибалтийские республики. До этого Песков рассказал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.

19 мая Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ноябрь 2026-го». Зеленский назвал срок завершения конфликта с Россией и озвучил условие

    Заявления Зеленского о Белоруссии удивили Запад

    Кардиолог предупредила о серьезной болезни из-за сидения по 8-10 часов в день

    В Литве высказался о нападении на Калининград

    Голодный крокодил набросился на смотрителя зоопарка

    Женщинам подсказали способ деликатно отказаться от анального секса

    Урсулу фон дер Ляйен уличили в противозаконных действиях

    Пленный рассказал о пивших алкоголь мобилизованных в ВСУ

    Выявлен фактор замедления биологического старения

    Мирошник заявил об одном решении Украины после слов Москвы о Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok