В Кремле указали на застланные глаза Прибалтики

Маниакальная «антироссийскость» мешает странам Прибалтики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран», — рассказал Песков.
По его словам, «антирусскость» не красит прибалтийские республики.
Ранее Песков рассказал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.