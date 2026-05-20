Песков: Маниакальная «антироссийскость» застилает глаза Прибалтике

Маниакальная «антироссийскость» мешает странам Прибалтики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран», — рассказал Песков.

По его словам, «антирусскость» не красит прибалтийские республики.

Ранее Песков рассказал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.