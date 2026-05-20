Аэропорты Москвы частично прекратили работу

Внуково, Домодедово и Жуковский частично прекратили работу

Аэропорты Москвы Внуково, Домодедово и Жуковский частично прекратили работу утром 20 мая. Об этом говорится в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавани отправляют и принимают самолеты только по согласованию. Соответствующие меры начали действовать во Внуково с 07:29, в Домодедово — с 07:28, в Жуковском — с 08:35 по местному времени.

Накануне пассажирский самолет с россиянами на борту, летевший в столицу, незапланированно сел в аэропорту на Урале. Экипаж лайнера принял решение изменить маршрут из-за состояния пассажира — его здоровье ухудшилось во время полета.