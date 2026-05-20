10:08, 20 мая 2026

Многодетная семья участника СВО лишилась дома спустя неделю после его похорон

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Урале многодетная семья участника специальной военной операции (СВО) на Украине лишилась дома через неделю после его похорон. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Березовского городского округа Владимир Шауракс в Telegram.

Жена участника СВО вместе с двумя сыновьями 12 и 19 лет и двухлетней дочерью проживали в поселке Монетный. 19 мая в их доме произошел пожар.

«Огонь уничтожил вещи, частично сгорели и документы», — сообщил Шауракс.

По словам чиновника, ситуация осложняется тем, что буквально неделю назад россиянка похоронила мужа, которого не стало при выполнении задач на СВО.

Ранее сообщалось, что в Якутии сгорела квартира ветерана СВО со всеми его вещами и документами. Мужчина проходил службу в одном из добровольческих отрядов.

