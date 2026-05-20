Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Власти Китая приняли решение продлить безвизовый режим для российских туристов до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил 20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова передает РИА Новости.

Дипломат также заверил, что Пекин готов продолжать прикладывать совместные с Москвой усилия для удобства взаимных поездок граждан двух стран. Он напомнил, что россияне могут находиться на территории Китая без визы в течение 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что безвизовый режим с Китаем будет продолжен.

Безвиз для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию.