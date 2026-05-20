11:37, 20 мая 2026Россия

Появились подробности о состоянии детей при обрушении балкона в российской школе

Одного из детей, пострадавших при обрушении в Севастополе, увезли без сознания
Майя Назарова

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 в Севастополе, увезли в больницу без сознания. Такие подробности о состоянии учащихся появились в Telegram-канале «112».

Остальные девять несовершеннолетних также были доставлены в российскую больницу. У пятерых школьников выявили травмы средней тяжести, у четверых — ссадины и ушибы.

Как пишет Telegram-канал Shot, в результате обрушения балкона в школе пострадали учащиеся одиннадцатого класса. На месте падения были замечены следы крови.

О происшествии с учащимися в Севастополе сообщили в среду, 20 мая. Обрушение балкона на втором этаже произошло, когда школьники хотели сделать совместное фото. Губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств инцидента.

