Появились подробности о состоянии детей при обрушении балкона в российской школе

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в школе № 13 в Севастополе, увезли в больницу без сознания. Такие подробности о состоянии учащихся появились в Telegram-канале «112».
Остальные девять несовершеннолетних также были доставлены в российскую больницу. У пятерых школьников выявили травмы средней тяжести, у четверых — ссадины и ушибы.
Как пишет Telegram-канал Shot, в результате обрушения балкона в школе пострадали учащиеся одиннадцатого класса. На месте падения были замечены следы крови.
О происшествии с учащимися в Севастополе сообщили в среду, 20 мая. Обрушение балкона на втором этаже произошло, когда школьники хотели сделать совместное фото. Губернатор города Михаил Развожаев подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств инцидента.