12:22, 20 мая 2026

Двое российских подростков попали под следствие за ложное сообщение в полицию

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгограде возбудили дело в отношении подростков за ложное сообщение о минировании. Об этом пишет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным агентства, двое подростков в возрасте 14 и 15 лет ради шутки сообщили о минировании квартир. Они наугад выбрали два адреса в Красноармейском районе и позвонили по номеру экстренных служб.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств или следов подготовки теракта. Личности звонивших школьников были установлены, после этого они сознались в содеянном.

По данному факту ведется расследование. Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уставшая от работы россиянка сообщила о бомбе в детсаду.

