FT: В ЕС разозлились из-за задержек с решением о выводе американских солдат

Европейские страны раздражены неопределенностью с выводом американских войск с континента и намерены добиваться прояснения ситуации от госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, на встрече глав МИД стран НАТО союзники планируют потребовать от Рубио ответов по «обзору оборонной позиции». Этот документ должен прояснить, какие именно части американского контингента покинут Европу и в какие сроки.

Принятые Вашингтоном решения о выводе части войск из Германии, а также о приостановке отправки военных в Польшу вызвали серьезную тревогу у европейских партнеров.

Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты не собираются выводить своих военных с континента в ближайшее время. По словам Гринкевича, переброска американских сил все же произойдет, но только после того, как европейские союзники нарастят собственный военный потенциал. Генерал уточнил, что этот процесс займет несколько лет. Его заявление прозвучало на фоне решений Дональда Трампа о выводе 5 тысяч военных из Германии и отмены переброски 4 тысяч в Польшу.

16 мая представитель Пентагона Джоэл Вальдес сообщил, что решение об отмене отправки дополнительного американского военного контингента на территорию Польши не было неожиданностью. По его словам, инициативы приняли с учетом мнений глав Европейского командования Вооруженных сил США.