Ивлев: Слова Зеленского об увеличении дальнобойности ударов адресованы спонсорам

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об увеличении дальнобойности ударов по России адресованы спонсорам из Европы, считает депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев. Его слова приводит ТАСС.

«На фоне подобных заявлений многократно возрастает коррупция на берегах Днепра и маржа для киевского режима», — обозначил Ивлев.

По словам парламентария, российские средства противовоздушной обороны продолжат сбивать украинские дроны, какой бы дальности они не достигали.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. «Мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявлял он.