Возможность признать бывшего ведущего Первого канала иноагентом оценили

Адвокат Александр Бенхин оценил, насколько возможно, что бывшего ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева признают иностранным агентом. На эту тему он побеседовал с NEWS.ru.
По мнению юриста, Васильева вряд ли признают иноагентом. Бенхин отметил, что бывший телеведущий не высказывался резко против России. «Сильно он себе ничего не позволял. То есть были какие-то кивки в сторону недругов России, но официально против действующей власти он не выступал и ни к чему не призывал», — заявил адвокат.
Он также добавил, что обращения активистов, в которых те требуют признать кого-либо иноагентом, не имеют большого значения.
О том, что общественники попросили Следственный комитет, Минюст и Генпрокуратуру внести Васильева в реестр иноагентов, стало известно ранее в среду, 20 мая. Они попросили проверить бывшего ведущего «Модного приговора» на иностранное финансирование.