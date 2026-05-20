Интернет и СМИ
14:25, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Возможность признать бывшего ведущего Первого канала иноагентом оценили

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат Александр Бенхин оценил, насколько возможно, что бывшего ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева признают иностранным агентом. На эту тему он побеседовал с NEWS.ru.

По мнению юриста, Васильева вряд ли признают иноагентом. Бенхин отметил, что бывший телеведущий не высказывался резко против России. «Сильно он себе ничего не позволял. То есть были какие-то кивки в сторону недругов России, но официально против действующей власти он не выступал и ни к чему не призывал», — заявил адвокат.

Он также добавил, что обращения активистов, в которых те требуют признать кого-либо иноагентом, не имеют большого значения.

О том, что общественники попросили Следственный комитет, Минюст и Генпрокуратуру внести Васильева в реестр иноагентов, стало известно ранее в среду, 20 мая. Они попросили проверить бывшего ведущего «Модного приговора» на иностранное финансирование.

