Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

«Агроэкспорт»: Поставки агропродукции из России в Турцию выросли на 54 процента

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок российской агропродукции в Турцию увеличились на 54 процента в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта продовольствия в страну НАТО сообщается на сайте федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период отечественные поставщики отправили в Турцию агропродукцию на более чем 1,1 миллиарда долларов, уточнили аналитики. Наибольшей популярностью у местных импортеров в начале этого года пользовалась пшеница. В январе-марте стоимость экспорта ключевой агрокультуры выросла в 4,3 раза год к году и превысила 400 миллионов долларов.

В топ-3 самых востребованных в Турции видов российского продовольствия также вошли подсолнечное масло (почти 340 миллионов долларов) и кукуруза (прирост в 6,5 раза, до 88 миллионов). Подобная динамика позволила средиземноморской стране закрепиться в числе крупнейших импортеров агропродукции из России, констатировали эксперты.

Главным покупателем российской пшеницы остается Египет. В июле-марте поставки отечественной агрокультуры в африканскую страну увеличились на 2 процента и достигли 7,8 миллиона тонн. Турция оказалась на второй строчке, нарастив закупки примерно в 2,6 раза, до более чем 6 миллионов тонн.