Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 20 мая 2026Экономика

Метеозависимым москвичам пообещали благоприятную погоду

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни в Москве метеозависимым станет легче дышать
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В ближайшие дни метеозависимым москвичам станет легче дышать. Благоприятную погоду им пообещала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, в ближайшие дни температура приблизится к климатической норме и ее снижение пойдет на пользу здоровью. «В пятницу Москву пересечет один из холодных атмосферных фронтов, он проявит себя кратковременными ливнями. Возможна гроза, и после этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах плюс 13-18 градусов, дневная — в пределах плюс 25 градусов, а не плюс 30, как накануне», — поделилась информацией эксперт.

В воскресенье, 24 мая, температура будет примерно на уровне субботней, но осадков не прогнозируется. Позднякова отметила, что погода будет комфортной и на три-четыре градуса превысит климатическую норму. К нормальным показателям, уточнила она, температура вернется в середине следующей недели. «Большинство людей вздохнут. И эти душные ночи, которые сейчас при этом типе погоды наблюдаются, конечно, крайне неблагоприятны для пожилых, для метеозависимых людей», — добавила синоптик.

Специалист также напомнила, что в жару наблюдается недостаток кислорода в воздухе, который ощущают и дети, и пожилые люди, поэтому спад температуры пойдет им на пользу.

Ранее Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие дни погода в столице отметится несколькими температурными рекордами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали «страшилкой против вертолетов»

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Бывший депутат ответит за взрыв на заправке в Пятигорске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok