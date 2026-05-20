Метеозависимым москвичам пообещали благоприятную погоду

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни в Москве метеозависимым станет легче дышать

В ближайшие дни метеозависимым москвичам станет легче дышать. Благоприятную погоду им пообещала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, в ближайшие дни температура приблизится к климатической норме и ее снижение пойдет на пользу здоровью. «В пятницу Москву пересечет один из холодных атмосферных фронтов, он проявит себя кратковременными ливнями. Возможна гроза, и после этого температура понизится. В субботу температура в ночные часы еще останется в пределах плюс 13-18 градусов, дневная — в пределах плюс 25 градусов, а не плюс 30, как накануне», — поделилась информацией эксперт.

В воскресенье, 24 мая, температура будет примерно на уровне субботней, но осадков не прогнозируется. Позднякова отметила, что погода будет комфортной и на три-четыре градуса превысит климатическую норму. К нормальным показателям, уточнила она, температура вернется в середине следующей недели. «Большинство людей вздохнут. И эти душные ночи, которые сейчас при этом типе погоды наблюдаются, конечно, крайне неблагоприятны для пожилых, для метеозависимых людей», — добавила синоптик.

Специалист также напомнила, что в жару наблюдается недостаток кислорода в воздухе, который ощущают и дети, и пожилые люди, поэтому спад температуры пойдет им на пользу.

Ранее Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие дни погода в столице отметится несколькими температурными рекордами.