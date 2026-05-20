Ракетную «Герань-2» назвали страшилкой против вертолетов

Дроны «Герань-2» с ракетами Р-60 ограничат действия вертолетов и самолетов Киева

Российские дроны «Герань-2», которые оснащают ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности Р-60, могут ограничивать действия авиации Киева. Преимущества аппарата назвал Telegram-канал «Военная хроника».

В сообщении обратили внимание на кадры «Герани» с ракетой над Украиной. Наличие Р-60 позволяет дрону сбивать вертолеты и самолеты, которые используют для перехвата беспилотников.

«Процент попаданий таких ракет по летательным аппаратам неизвестен, но как страшилка против вертолетов и легкомоторных самолетов изделие продолжает работать», — пишет канал.

Базовая Р-60 оснащена инфракрасной головкой самонаведения «Комар». Максимальная дальность ракеты — семь километров. Изделие несет стержневую боевую часть весом около трех килограммов.

В декабре генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что «Герани-2» с ракетами «воздух-воздух» снизят эффективность применения авиации противника.