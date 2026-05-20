Барро: Франция вызвала в МИД посла Израиля из-за видео с активистами

Франция вызвала в МИД посла Израиля из-за видео с задержанными активистами на флотилии «Сумуд», которое выложил министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир. Об этом на странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Действия господина Бен Гвира в отношении пассажиров флотилии Global Smud, осужденные его собственными коллегами в израильском правительстве, недопустимы. Я потребовал, чтобы посол Израиля во Франции был вызван для выражения нашего возмущения и получения объяснений», — написал он.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, с гражданами Франции, находящимися на флотилии, необходимо обращаться уважительно и освободить в кратчайшие сроки.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни прокомментировал публикацию израильского министра, выразив свое возмущение. Он отметил, что посол Израиля в Риме также был вызван в итальянский МИД.