Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 20 мая 2026Мир

Франция вызвала в МИД посла Израиля

Барро: Франция вызвала в МИД посла Израиля из-за видео с активистами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petr Kovalenkov / Shutterstock / Fotodom

Франция вызвала в МИД посла Израиля из-за видео с задержанными активистами на флотилии «Сумуд», которое выложил министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир. Об этом на странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Действия господина Бен Гвира в отношении пассажиров флотилии Global Smud, осужденные его собственными коллегами в израильском правительстве, недопустимы. Я потребовал, чтобы посол Израиля во Франции был вызван для выражения нашего возмущения и получения объяснений», — написал он.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, с гражданами Франции, находящимися на флотилии, необходимо обращаться уважительно и освободить в кратчайшие сроки.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни прокомментировал публикацию израильского министра, выразив свое возмущение. Он отметил, что посол Израиля в Риме также был вызван в итальянский МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о возможности восстановления отношений Европы с Россией

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok