18:42, 20 мая 2026

Турция предложила НАТО построить нефтепровод для обхода Ормузского пролива

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Власти Турции предложили НАТО построить военный нефтепровод для снабжения ресурсами стран восточного фланга Альянса и снижения зависимости от ситуации в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны страны пишет РИА Новости.

По его словам, проект стал одним из пунктов пакета мер, находящегося на стадии утверждения в НАТО. Финансировать его предполагается за счет общих фондов.

Стоимость трубопровода, утверждает источник, в пять раз ниже любого альтернативного варианта, и реализовать его в случае одобрения можно будет в короткие сроки. Помимо стабилизации топливного обеспечения, новый маршрут поможет оперативной совместимости НАТО.

До этого СМИ сообщали, что Турция оценивает проект в 1,2 миллиарда долларов, а трубопровод должен будет дойти до Румынии через Болгарию. Предположительно, представить его Анкара планирует в июле на саммите НАТО. Поводом для ряда таких инициатив стала фактическая блокировка Ираном движения в Ормузском проливе, через который проходит существенная часть поставок нефти и газа на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что правительство ОАЭ ускорит строительство нефтепровода «Запад — Восток», который позволит снизить зависимость экспортеров от перевозок сырья через Ормузский пролив.

