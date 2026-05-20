Турция предложила НАТО построить нефтепровод для обхода Ормузского пролива

Турция задумала создать военный нефтепровод для снабжения восточного фланга НАТО

Власти Турции предложили НАТО построить военный нефтепровод для снабжения ресурсами стран восточного фланга Альянса и снижения зависимости от ситуации в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны страны пишет РИА Новости.

По его словам, проект стал одним из пунктов пакета мер, находящегося на стадии утверждения в НАТО. Финансировать его предполагается за счет общих фондов.

Стоимость трубопровода, утверждает источник, в пять раз ниже любого альтернативного варианта, и реализовать его в случае одобрения можно будет в короткие сроки. Помимо стабилизации топливного обеспечения, новый маршрут поможет оперативной совместимости НАТО.

До этого СМИ сообщали, что Турция оценивает проект в 1,2 миллиарда долларов, а трубопровод должен будет дойти до Румынии через Болгарию. Предположительно, представить его Анкара планирует в июле на саммите НАТО. Поводом для ряда таких инициатив стала фактическая блокировка Ираном движения в Ормузском проливе, через который проходит существенная часть поставок нефти и газа на мировой рынок.

Ранее сообщалось, что правительство ОАЭ ускорит строительство нефтепровода «Запад — Восток», который позволит снизить зависимость экспортеров от перевозок сырья через Ормузский пролив.