В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

Врачи Клинического кардиодиспансера в Перми впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем, проведя ей редкую процедуру. Информацию Ura.ru предоставили представители учреждения.

Пациентка поступила в больницу в критическом состоянии, когда сердце утрачивает способность перекачивать необходимое количество крови. Обследование показало, что артерия фактически полностью была закрыта.

«Для того чтобы помочь сердцу справиться с последствиями обширного инфаркта и поддержать работоспособность органов, было принято решение о проведении пациентке экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)», — рассказали собеседники издания.

Так, женщине установили специальные катетеры в крупные вены, насытив кровь в аппарате кислородом и вернув ее в организм. После процедуры пациентка не умела ходить, писать и обслуживать себя. Эксперты разработали для нее программу восстановления с участием реаниматологов, кардиологов и реабилитологов. Сейчас женщина находится дома.

В мае российские врачи спасли мужчину, который год прожил с разорванным сердцем. Кардиохирурги центра Мешалкина в Новосибирске провели сложную операцию.