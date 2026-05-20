Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 20 мая 2026Мир

Лавров высказался об идее переговоров ЕС и России

Лавров: Евросоюз превратился в собрание политиков без принципов и эмоций
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) превратился в собрание политиков без эмоций, у которых нет четких принципов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, комментируя идею Брюсселя найти переговорщика с Москвой. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет и на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией. Но, дескать, они решат, когда и о чем. Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что европейские политики не могут смотреть в долгосрочную перспективу. Он добавил, что вне зависимости от их желаний, Россия добьется своих целей во внешней политике.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. При этом немецкий и итальянский политики уже отвергли эту идею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

    В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

    Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

    В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

    Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

    На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

    В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

    Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

    В НАТО признали неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok