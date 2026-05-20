Лавров высказался об идее переговоров ЕС и России

Лавров: Евросоюз превратился в собрание политиков без принципов и эмоций

Европейский союз (ЕС) превратился в собрание политиков без эмоций, у которых нет четких принципов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, комментируя идею Брюсселя найти переговорщика с Москвой. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет и на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией. Но, дескать, они решат, когда и о чем. Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что европейские политики не могут смотреть в долгосрочную перспективу. Он добавил, что вне зависимости от их желаний, Россия добьется своих целей во внешней политике.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. При этом немецкий и итальянский политики уже отвергли эту идею.