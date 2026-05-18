Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

Меркель отказалась стать посредником в переговорах РФ и ЕС

В Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Отмечается, что Меркель обладает опытом прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, а Стубб ранее проявлял интерес к подобной роли, однако членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в Москве. Драги же воспринимается как наиболее нейтральный кандидат, но он публично не заявлял о готовности выступать в роли переговорщика.

В России высказались о предложенных кандидатурах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о предложенных в качестве переговорщиков для диалога России и Европы кандидатурах.

По его словам, с Меркель вряд ли удастся достичь взаимопонимания, так как политик ранее принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у нее не было изначально. Что касается Стубба, его связь с администрацией президента США Дональда Трампа слишком очевидна и не вызывает доверия.

Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился Алексей Чепа депутат Госдумы

Политики отреагировали на предложение выступить переговорщиками в диалоге с Россией

Экс-канцлер Германии отказалась стать посредником в переговорах Европы с Москвой. По словам Меркель, контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, так как для переговоров с Путиным требуется «политическая власть». При этом она призвала Европу оказывать влияние на ход переговоров, а не оставлять это США.

Мы, европейцы, также являемся силой, с которой нужно считаться Ангела Меркель бывший канцлер Германии

Представитель бывшего премьер-министра Италии Марио Драги опроверг информацию о том, что политик мог бы стать посредником в диалоге между Россией и Европой.

«У меня нет комментариев. Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы», — заявил он.

Стубб пока никак не отреагировал на сообщения СМИ о том, что он мог бы представлять Европу на возможных переговорах с Россией.

Предложивший свою кандидатуру политик отказался от роли переговорщика

Еще одним возможным кандидатом на роль переговорщика России и Европы была глава евродипломатии Кая Каллас. Политик сама заявила, что могла бы представлять Евросоюз (ЕС).

Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия Кая Каллас глава евродипломатии

Однако эта идея не вызвала воодушевления как в России, так и на Западе. В частности, кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Каллас предложила себя в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией от отчаяния. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что участие в подобных переговорах не в интересах Каллас.

В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В результате политик исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией. По словам трех европейских дипломатов, проблема с участием Каллас заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

Путин назвал предпочтительную кандидатуру

Президент России считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком для диалога Москвы и Европы. Об этом российский лидер заявил еще 9 мая.

Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер Владимир Путин президент России

При этом Путин отметил, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров, комментируя слова президента РФ, заявил, что Путин таким образом проверил европейских политиков на зрелость.

Президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ может быть представителем европейцев на переговорах с Россией Сергей Лавров глава МИД России

Дипломат добавил, что после высказывания российского лидера «очень забавная получилась дискуссия».