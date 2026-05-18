20:28, 18 мая 2026Россия

В России назвали дело Ермака борьбой кланов на Украине

Сенатор Волошин: На Украине начинается борьба кланов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Под прикрытием противодействия коррупции на Украине начинается борьба кланов. Об этом РИА Новости заявил сенатор Совфеда Александр Волошин, комментируя дело Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского.

«Похоже, на Украине начинается очень интересный этап — борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения», — пояснил он.

По мнению сенатора, история с Ермаком символизирует гнилость украинской власти. Особенно в этом деле, по его словам, показательно то, как его вытаскивали из СИЗО.

Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен, что равняется сумме более 232 миллионов рублей. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас».

